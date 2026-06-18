Niegan amparo a menores violentados

Una jueza federal rechazó otorgar un amparo a tres menores de edad, entre ellos dos mujeres, para impedir que fueran integrados al hogar de su madre y su tío, a quienes señalaron de distintas violencias.

Los menores Leonardo Daniel de 17, Lytzi Guadalupe de 16, y Ángeles Yamileth de 13 años, todos ellos originarios del municipio veracruzano de San Andrés Tuxtla, buscaban evitar estar en el hogar de su madre señalada de ejercer violencia física y psicológica en su contra y de su tío denunciado por el delito de pederastia.

Los adolescentes viven en la actualidad con su abuela Ofelia Xolo Hernández, quien ha denunciado que sus nietos se niegan a regresar a la vivienda de su madre por temor a que la mujer los agreda y su tío de nueva cuenta abuse sexualmente de ellos.

Los jóvenes expresaron a su abuela que desde abril de 2020 fueron víctimas de agresiones físicas, psicológicas y sexuales; además, Lytzi Guadalupe y Ángeles Yamileth acusaron a su tío Jesús Alberto M. T., “tío Chucho”, de abusar sexualmente de ellas.

Los menores señalaron a su madre María del Pilar M. T. de ejercer violencia física y psicológica con golpes e insultos, por lo que su abuela los acompañó a interponer una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas.

“Ellos no están de acuerdo, pues es en ese domicilio fue donde sufrieron agresiones físicas y psicológicas por parte de su madre, y las niñas fueron víctimas de agresiones sexuales por parte de su tío. Es obvio que se sentirían revictimizados con el solo hecho de pensar que tienen que regresar a vivir ahí, donde también habita su tío”, aseguró el abogado de los menores.