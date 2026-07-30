Niegan amparo a reclutadora de Cuauhtémoc Gutiérrez

Un juez federal negó el amparo a Sandra Esther Vaca Cortés, quien fuera colaboradora de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlíder del PRI en la Ciudad de México y actualmente preso por trata de personas, contra la orden de aprehensión que tiene vigente por tentativa de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual agravada.

Érik Zabalgoitia Novales, juez Decimocuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, rechazó otorgar la protección de la justicia a la exdiputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra el mandamiento judicial girado por el juez interino Décimo Séptimo Penal de la Ciudad de México, en abril del año pasado.

“La Justicia de la Unión No Ampara ni Protege a *(Sandra Esther Vaca Cortés) contra el acto que reclamó consistente en la orden de aprehensión de veinticuatro de abril de dos mil veinticinco, en la causa penal*, por su probable responsabilidad en la comisión de dos diversos delitos de tentativa de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual agravada, reclamada al Juez Interino Décimo Séptimo Penal de la Ciudad de México…, resolvió el juzgados en acuerdo publicado este miércoles.