Niegan bloqueo de cuentas del hijo de Bartlett y su esposa

El Gabinete de Seguridad de México afirmó que León Manuel Bartlett Álvarez como Julia Abdalá Lemus, hijo de Manuel Bartlett y su esposa, “no se encuentran en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB)”.

Esto, luego que el periodista Salvador García Soto publicó en su columna de El Universal el texto “Bloquean cuentas a los Bartlett”.

Desmienten a columnistas

El columnista aseguró que “fuentes cercanas a la familia del político poblano, confirmaron que tanto León Bartlett como Julia Abdalá han sido ya notificados del congelamiento de cuentas”, como una orden de la Comisión Nacional Bancaria de Valores.

Por lo que la dependencia negó a través de redes sociales dicha información.

Salvador García Soto señaló que “ambos consultaron a varios despachos de abogados en busca de iniciar una defensa legal ante la medida dictada por la UIF que les cancela el acceso a sus recursos”.