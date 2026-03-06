Niegan cancelación de 800 habitaciones para Mundial

Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial 2026, negó que la FIFA haya cancelado 800 habitaciones de hotel en la Ciudad de México.

Cueva explicó que “lo que hizo FIFA no fue que cancelara las reservas, fue que liberó las reservaciones que había”.

“Hay en muchos hoteles esa opción a tener tarifas cancelables, entonces fue solamente liberar habitaciones”, precisó al mencionar que se mantienen firmes los partidos en el país.

“No hay riesgos de turismo”, expresó. “México está muy de moda para el Mundial”, agregó.

“Estamos revisando”, dice Sheinbaum

Ante la supuesta cancelación de la FIFA de al menos 800 habitaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló el miércoles que “estamos revisando”.

La mandataria pidió revisar el tema a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y a Gabriela Cuevas.

“Estamos revisando a ver si es cierta, primero esta información”, dijo la mandataria federal.

