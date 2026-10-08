Niegan información sobre amenaza al gobernador

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que no se tiene información de una amenaza en contra del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, tras la caída de una aeronave usada por el mandatario estatal.

Sheinbaum Pardo indicó que ante la caída de la avioneta, en realidad “tuvo un desperfecto”.

“No tenemos información de que haya alguna amenaza”, mencionó.

-“¿Fue por otra causa esta caída de esta avioneta?”, se le preguntó.

“No sé si fue caída como tal, caída de la avioneta. Más bien tuvo un desperfecto por lo que sé, pero no que se cayó la avioneta. Y no hay ninguna que tenga el Gabinete de Seguridad que lo asocie a una situación en contra del gobernador”, respondió.

¿Qué le pasó a la avioneta?

Una aeronave que utilizaba con frecuencia el gobernador de Nayarit desapareció de los radares el domingo 4 de octubre tras despegar de Tepic.

Fue localizada por la tarde en la zona serrana de Ixtlán del Río y la Fiscalía estatal no descartó que el hecho pueda estar vinculado a un intento de asesinato contra el mandatario estatal.