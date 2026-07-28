Niegan persecución política contra Ruffo

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien permanece en el Altiplano por su presunta participación en una red criminal dedicada al contrabando de combustible, no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos; se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas y hay 96 pruebas en el caso.

Reiteró que las investigaciones están apegadas a derecho, sin ningún sesgo de otra índole, respetándose en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas.

Van 96 datos de prueba

La dependencia remarcó que se han integrado hasta este momento 96 datos de prueba, entre los que destacan dictámenes periciales en química, para determinar la naturaleza y características de los hidrocarburos asegurados; dictámenes en ingeniería mecánica y eléctrica, para establecer la capacidad real de los ferrotanques y los volúmenes efectivamente transportados.

“Dictámenes en fotografía, para documentar técnicamente los hallazgos y actos de investigación realizados; dictámenes en criminalística, orientados a la fijación, preservación, análisis y correlación de los indicios localizados; y dictámenes de identificación, para conocer el tipo de hidrocarburo, ya sea gasolina o diésel”, subrayó la FGR.

Cabe señalar que la empresa Ingemar S.A. de C.V, donde Ruffo es accionista, es una sociedad constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México.

Dos meses después de su constitución, en una asamblea celebrada en octubre de 2018, Ruffo inició su participación dentro de la estructura societaria de Ingemar mediante su incorporación al capital variable de la empresa, fortaleciéndose su presencia dentro de la organización corporativa.

Posteriormente, para 2021, ya figuraba como accionista y fue designado secretario del Consejo de Administración, participando junto con José Merino Valdés Cuervo en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad.