Niegan que petrolero tenga nexos con la 4T

El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, negó que el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas tenga nexos con la 4T.

“Todos los días los adversarios agarran cualquier cosa para golpear a la cuarta transformación, nada que hay que decirles que este empresario no es empresario de seis u ocho años para acá, es un empresario que viene de cerca de 20 años de Pemex, que pasó por los gobiernos del PAN y por los gobiernos del PRI. Que no hablen mucho, no se vayan a morder la lengua y les vaya a escurrir la sangre a los demás”, aseguró.

Todo ciudadano es libre de expresarse

Por su parte, el gobernador Javier May Rodríguez afirmó que él no haría una fiesta tan costosa como los XV años de Mafer; en tanto que Morena se deslinda del empresario petrolero padre de la joven que se hizo viral por los artistas que acudieron a su celebración.

En entrevista, el mandatario tabasqueño señaló que todo ciudadano es libre de expresarse y de hacer lo que guste y aún cuando no comparte ese tipo de festejos es respetuoso de todos los tabasqueños.

En tanto que, el dirigente estatal de Morena, Jesús Selván García, deslindó a su partido de la fiesta de XV años más viral y costosa que se haya realizado en Villahermosa, Tabasco, afirmando que el empresario petrolero, Juan Carlos Guerrero Rojas, padre de Mafer, no tiene nada que ver con el movimiento de la 4T.

Dijo que las críticas a esta fiesta se deben a que a nivel nacional está la grilla en alta.

Supuesta nota aclaratoria

La familia de Mafer emitió una nota aclaratoria justificando la realización de la lujosa fiesta, no obstante, el documento que ha circulado en redes no fue firmado directamente por Juan Carlos Guerrero Rojas o la empresa “Petroservicios Integrales de México”, de la cual es socio mayoritario, sino por un despacho jurídico denominado GMK & Asociattes México, especializado en manejo de crisis.

Motivos personales

El documento señala que, aunque la celebración pudo haberse percibido como un evento de gran magnitud, hubo circunstancias personales que motivaron el festejo, celebrado el 7 de marzo en el Centro de Convenciones “Tabasco 2000”, en Villahermosa.

En ese sentido, señala que Juan Carlos Guerrero Rojas, padre de la festejada, atravesó hace aproximadamente tres años una complicación severa de salud que, aunque ya ha sido superada, fue uno de los principales motivos para celebrar la vida y la oportunidad de estar y compartir este importante momento con su familia y sobre todo con su hija.