Niegan que Trump le haga bullying a Zelensky

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó que los líderes europeos que acompañarán al presidente ucraniano, Volodumir Zelensky, en la Casa Blanca lo hagan para evitar que Donald Trump le “haga bullying”.

“Hay una narrativa mediática estúpida de que (los europeos) vendrán aquí mañana porque Trump le va a hacer bullying a Zelensky para que acepte un mal acuerdo” con Rusia, dijo Rubio en una entrevista en el programa Face the nation de CBS, en el que recalcó que Washington los ha “invitado” tras “semanas” de trabajo por la paz.

“Vienen porque decidieron venir mañana. Vienen porque los invitamos”, insistió Rubio.

Zelensky estará acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rütte, los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, y los jefes de Gobierno de Alemania, Reino Unido e Italia, Friedrich Merz, Keir Starmer y Giorgia Meloni.

Europeos viajan con Zelensky a Washington

Todos a Washington. Tras la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, que no dio lugar a ningún anuncio, los dirigentes europeos se unieron en torno a Volodimir Zelensky, a quien acompañan a la Casa Blanca.

Esta decisión se anunció el domingo, antes de una videoconferencia de la “coalición de voluntarios”, que incluye a la mayoría de los principales países europeos, la UE, la OTAN y países extracontinentales como Canadá y que examinó las líneas generales de un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

“Me complace enormemente poder acompañarles mañana”, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien también estará en la capital estadounidense.

El líder ucraniano, quien se congratuló de esta “unidad” europea, enfatizó que desconocía “exactamente” qué discutieron Putin y Trump en Alaska.