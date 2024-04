El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Puente de Ixtla, Julio Espín Navarrete, denunció que el organismo electoral en Morelos le negó el registro para participar en los comicios porque aparece en la lista de deudores alimentarios, y conforme al artículo 38 de la carta magna, las personas en esa condición no pueden ser registrados como candidatos para cualquier cargo de elección popular.

Espín Navarrete, exdiputado local y exalcalde de esa misma demarcación, afirmó que su hijo tiene casi 12 años y todo este tiempo ha sido responsable, pero desde el 2018 no gana lo que percibía como diputado local y eso genera retraso en los pagos, “pero eso no significa que no quiera pagar”, señaló.

En conferencia de prensa informó que presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE) por la determinación del Impepac porque está al corriente con la pensión de su hijo de 12 años.