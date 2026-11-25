La tarde de ayer martes, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados envió un informe circunstanciado del proceso de emisión de la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Dicho documento deriva de la demanda interpuesta por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), el pasado 18 de noviembre, para exigir que la convocatoria sea aprobada a la brevedad por la Cámara Baja; así como establecer el procedimiento para integrar el Comité Técnico de Evaluación y definir los criterios específicos.

En el informe circunstanciado, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, pide “desechar de plano la demanda” y “declarar infundados los agravios formulados” por el PAN; y niega que haya una omisión de la mayoría para emitir la convocatoria.

“No puede atribuirse a la Cámara de Diputados una presunta omisión, cuando lo que se busca es la construcción de acuerdos dentro del mandato constitucional, mismos que deberán permitir elegir a la presidencia del INE en el más breve plazo”; refiere el documento.

Sin embargo, la Jucopo alude a la carga de trabajo como un factor a analizar para que el TEPJF determine si se excedió o no de un plazo razonable para emitir la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del INE.

“El proceso de designación de la persona que presidirá el INE de manera sustituta no es el único asunto del que se ocupan los diputados que integran la Jucopo. Como es del conocimiento público, esta autoridad ha desarrollado diversas actividades legislativas de alta complejidad, entre ellas, incluso se encuentra la aprobación de la Presupuesto de Egresos de la Federación”, detalla el documento.

También señala que la operación del INE está garantizada, a pesar de no contar con su Consejo General completo.

“El Instituto opera con diez de sus once integrantes, sin afectación a su quórum ni a su integración mínima y esa integración momentánea no cambia el diseño constitucional del órgano”, explica.