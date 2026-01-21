Niegan simulación en consulta de revocación de mandato

Amisaday Santana Ramos, integrante de un grupo denominado “Defensores de la Primavera”, aseguró que no es una simulación el proceso de consulta de revocación de mandato del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; y rechazó que haya una operación del Gobierno del Estado para “engrandecer la figura del gobernador”.

Para Amisaday Santana se trata de un proceso histórico porque es el primer estado en que se realizará está consulta impulsada anteriormente por el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Este ejercicio, tiene la finalidad de evaluar al gobernante en curso que es Salomón Jara y es muy importante que se realice en el estado porque va a dejar un precedente para los futuros gobernadores o gobernadoras. No sabemos quién pueda venir a tener la silla, pero sí sabemos que a los tres años se le va a poder revocar el mandato”, sostuvo.

La consulta ha generado cuestionamientos por diputados locales de la oposición, dirigentes de partidos políticos principalmente de Movimiento Ciudadano, y de algunos especialistas. Las críticas versan sobre el porcentaje de participación para ser válidos los resultados y que en números absolutos superan el millón 200 mil votos; y sobre la reforma de los legisladores locales para adelantar este proceso, la reducción de los tiempos para realizarlo y el número reducido de casillas electorales que se instalarán.

“El proceso se ha ido dando y ha tenido matices, pero yo siempre he dicho en las entrevistas, si vemos este ejercicio que alguien está desde su función invitando al voto, bueno, lleven las pruebas y denuncien”, respondió Amisaday Santana, quien asegura que no milita en ningún partido político ni es funcionaria pública; pero, dijo que apoya al gobierno de Salomón Jara.