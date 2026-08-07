Niegan tintes políticos en desafuero de ediles de MC

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García (Morena), rechazó que tenga tintes políticos el desafuero de dos alcaldes del partido Movimiento Ciudadano, los cuales enfrentan acusaciones penales graves.

“En ningún momento ni es político ni es de fracciones partidistas”, afirmó la mandataria luego que el pleno del Congreso de Veracruz, erigido en Jurado de Procedencia, aprobó retirar el fuero constitucional a los alcaldes emecistas de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván.

En entrevista con medios locales, rechazó que el Ejecutivo y la gobernadora tengan que ver con intervención en investigaciones judiciales.

Recordó que fueron las fiscalías General del Estado y General de la República quienes iniciaron las investigaciones en ambos casos.

Fue durante la tarde del miércoles donde en dos votaciones distintas, cuando se alcanzó la mayoría calificada para dar luz verde al desafuero de ambos ediles que solicitó la Fiscalía General del Estado, ello con el fin de que puedan enfrentar las acusaciones legales en su contra.

Nahle García arremetió en contra del coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, quien denunció que las acciones legales contra sus alcaldes se trataban de una persecución política.

“Ya lo he dicho que Máynez es un simulador profesional, lo conozco como legislador, porque estuvimos en la misma legislatura, es un simulador, mentiroso”, expresó y consideró que debería ser responsable y decir que los acusados enfrenten su juicio.