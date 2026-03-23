Nieto de Diego Rivera dona 157 mil piezas a museo

Juan Rafael Coronel Rivera, nieto del pintor Diego Rivera, anunció que dona su colección privada al Museo Anahuacalli. Se tratan de 157 mil 300 piezas entre las que hay cerámica, objetos de madera, textiles, gráfica, fotografía y biblioteca especializada.

Para el escritor e historiador de arte, quien dice haber heredado el gusto por coleccionar por parte de Diego Rivera, el ceder su colección a este recinto no fue planeado porque “nunca fui muy cercano al museo ni fui parte del fideicomiso”, pero dice que “esto era el destino”.

“La colección siempre fue con el afán de que estuviera en un museo. Nunca pensé que fuera a ser aquí”.

Coronel Rivera mostró el folder donde está el acuerdo de donación ya notariado y afirmó que al igual que el fideicomiso que hizo Rivera con el Banco de México, su donación “ya es un hecho” y es de “carácter irrevocable”.

A partir de hoy, el Museo Anahuacalli recibirá el primer cargamento y así será durante las próximas semanas. Ante la pregunta de cuándo es el límite para trasladar toda la colección, Rivera Coronel dijo que se espera concluir este año, pero que hay flexibilidad.

En la donación no entra arte plástico realizado por Rivera o Frida Kahlo, aclaró Coronel Rivera a la prensa.