Nieto, operador de Ebrard, cierra filas con Sheinbaum

Junto con otros morenistas en Querétaro, Santiago Nieto ofreció una conferencia de prensa. Cortesía

El encargado de despacho de la Procuraduría de Hidalgo, Santiago Nieto, quien había sido el operador de Marcelo Ebrard en Querétaro en favor de sus aspiraciones presidenciales, cerró filas con Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la 4T. Esto en un evento realizado en la entidad.

Junto con otros morenistas líderes de Morena en Querétaro, ofreció una conferencia de prensa en el Hotel Mesón de Santa Rosa para mostrar su apoyo a la virtual candidata presidencial rumbo a las elecciones de 2024. Aseguró que respalda a Sheinbaum como un “marcelista” para mantener la unidad del partido y mandarle un mensaje a la oposición:

“Marcelo Ebrard es mi amigo personal, él fue quien me invitó a la 4T, y la lealtad es ida y vuelta; yo no estoy no apoyando a Marcelo Ebrard, estoy planteando que en este momento es importante mantener la unidad de cara al 2024, hay un objetivo más importante que implica cambiar la forma de conducir la vida pública”, respondió.

Afirmó que ha estado en contacto con Ebrard, quien les ha dado libertad a todos sus grupos de apoyo para que decidan en dónde quieren estar. De esta manera, Santiago Nieto aseguró que no había ninguna clase de fractura o traición de su parte y que primará la unidad sobre todo.