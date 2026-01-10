Nieve incomunica a Sonora y Chihuahua

La intensa caída de nieve registrada durante la noche y primeras horas de ayer viernes 9 de enero provocó el cierre preventivo de la carretera federal Agua Prieta–Janos, dejando incomunicada de manera temporal a esta zona fronteriza entre Sonora y Chihuahua, ante el alto riesgo que representa la cristalización de la carpeta asfáltica.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil (PC), el cierre se implementó a la altura del kilómetro 65, así como en el retén El Gallardo, en el área conocida como el Puerto de San Luis, donde se reportaron condiciones peligrosas para la circulación vehicular debido a la acumulación de nieve y aguanieve.

El Gobierno Municipal de Agua Prieta informó que, a través de la Unidad de Protección Civil (PC) y Seguridad Pública Municipal (SPM), se mantiene un operativo conjunto con la Guardia Nacional (GN) División Carreteras para el monitoreo constante de la zona y la seguridad de los automovilistas.