Niña diputada alza la voz contra el crimen

“Como niños, deseamos vivir sin violencia, jugar y estudiar con tranquilidad. Sin embargo, en Sinaloa, la violencia se ha convertido un monstruo que nos acecha cada día, donde los grupos criminales y constantes enfrentamientos armados nos han mantenido sumidos en el miedo y la incertidumbre”.

Son las palabras de Estefanía Juárez Briseño, una niña sinaloense y estudiante de quinto año de primaria, quien clamó por paz en su estado durante su participación en el Parlamento Infantil 2026, realizado al interior de la Cámara de Diputados.

Violenta realidad

La estudiante de la primaria Héroes de 1864, de Culiacán, alertó sobre la realidad que se vive en su municipio, donde reconoció que las infancias sinaloenses están siendo vulneradas en su derecho a la educación, derivado de la violencia.

Desde la máxima tribuna legislativa puntualizó que incluso el fuego cruzado le ha arrebatado la vida a decenas de menores de edad.

“En mi municipio, el temor al fuego cruzado nos ha arrebatado en varias ocasiones la oportunidad de asistir a la escuela, vulnerando nuestro derecho a la educación. Más grave aún, la violencia ha cobrado la vida de decenas de niñas y niños indefensos, quienes al igual que nosotros tenían sueños que ya no pudieron cumplir, dejando a cientos de familias sumidas en el dolor y la desolación”, dijo.

Ante esa realidad, la estudiante propuso la instalación de casetas policiales cerca de las escuelas y los parques; la implementación de programas de vigilancia y protección en los centros escolares; la construcción de parques, canchas y centros comunitarios; programas de atención psicológica y acompañamiento a niñas y niños que han perdido a un ser querido o que han enfrentado una situación traumática, porque “el dolor no se debe vivirse en soledad”; así como impulsar campañas, talleres y actividades que les enseñen vivir en paz, a respetarse y cuidarse unos a otros.

Juárez Briseño advirtió que las niñas y los niños no quieren vivir ni crecer con miedo, sino con esperanzas y sueños.

“Los niños no queremos crecer con miedo, queremos crecer con esperanza, queremos estudiar, jugar, convivir con nuestras familias y alcanzar nuestros sueños. Estoy convencida de que si todos ponemos de nuestra parte, podemos construir un Sinaloa y un México mejor, donde la paz sea más fuerte que la guerra y la violencia”, concluyó.