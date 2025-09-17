Niñas y jóvenes protagonizan Desfile Militar de CSP

El enaltecimiento de las mujeres en la vida política y militar del país, que Claudia Sheinbaum Pardo ha nombrado en las celebraciones por el 215 Aniversario de la Independencia de México, se reflejó la mañana de este martes en el Desfile Cívico Militar, donde cientos de niñas y jóvenes se congregaron para mostrar su ilusión de asumir roles protagónicos en las Fuerzas Armadas.

Al igual que cada año, hubo carteles de apoyo a cadetes, pilotos, ingenieros y rescatistas varones de las fuerzas castrenses del país, pero, este día, sobresalieron las imágenes de integrantes femeninas del área de enfermería, de emergencias, Fuerzas Especiales y otros destacamentos.

Los aplausos aumentaron cuando comenzaron su marcha los cachorros “Taco”, “Coco”, “Tito”, “Bob”, “Maya” y 23 perritos más, que son entrenados para convertirse en binomios caninos y aportar con sus importantes tareas a la ciudadanía.

Durante el Desfile Cívico Militar, los elementos del Ejército hicieron demostraciones del trabajo que se desarrolla con los elementos caninos.

Miles escucharon cómo la presidenta de México enfatizó que la libertad y soberanía de nuestro país significan que ninguna potencia extranjera decide por nosotros.

El primer desfile Cívico Militar, encabezado por primera vez por una comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, concluyó sin novedad a las 13:38 horas.