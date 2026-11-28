En México, abrir la llave o comprar agua se ha convertido en un acto de incertidumbre: no se sabe si está limpia, si el pozo opera legalmente o si alguien desvía el recurso.

El huachicol hídrico (robo, extracción ilegal y comercialización del agua) dejó de ser un problema aislado. Está documentado en al menos 500 municipios de los 32 estados y genera ganancias millonarias.

El mecanismo se repite: perforar pozos sin permiso, construir presas o tomas clandestinas, manipular válvulas y revender agua en pipas, incluso con sobreprecios de hasta 120 %, en zonas donde las familias llevan días sin suministro.

La escasez abre el mercado y las redes ilegales lo aprovechan. El daño no se mide sólo en litros: encarece el acceso y obliga a las familias a pagar por un servicio que debería estar garantizado.

El Sistema Cutzamala es un ejemplo. Abastece a cinco millones de personas en 13 alcaldías y 15 municipios mexiquenses; aporta uno de cada cinco litros consumidos en la zona.

En la cuenca Valle de Bravo-Los Berros, los cuerpos de agua ilegales aumentaron de 400 a 600 entre 2017 y 2024, y se han identificado más de 27 presas clandestinas.

En Ecatepec, entre enero y mayo de 2026, se desmantelaron más de 100 tomas, algunas conectadas al Cutzamala. La Operación Caudal intervino 189 sitios en 48 municipios mexiquenses. Sin un registro público y verificable de las tomas, los operativos apenas muestran una parte del problema.

El patrón se repite. En Nuevo León, durante la sequía de 2022, se denunciaron ductos que desviaban agua a ranchos privados mientras Monterrey enfrentaba cortes.

En Michoacán, el Guardián Forestal detectó 400 tomas en la cuenca de Pátzcuaro; cuatro, en Tzintzuntzan, captaban más de 16 millones de litros y estaban vinculadas a huertas de aguacate.

En Baja California se documentaron pozos clandestinos y concesiones agrícolas usadas para cultivos de exportación; en Chihuahua, desvíos de ríos de la Sierra Tarahumara para cultivos de marihuana y amapola.

Chilpancingo reportó cerca de 30 mil tomas clandestinas en un año. En Querétaro, la autoridad estatal denunció tomas no regularizadas en el conjunto comercial Central Park, con un daño estimado de más de 19 millones de pesos.

Y en La Marquesa, Ocoyoacac, se documentó la extracción de hasta 90 pipas diarias de manantiales comunitarios, con un negocio que supera los 3.8 millones de pesos mensuales.

No son hechos aislados. Donde falla el abasto y la vigilancia, alguien convierte una necesidad colectiva en negocio privado. Cuando el crimen controla el agua, también condiciona quién siembra, quién trabaja, quién abre un negocio y quién puede llenar su tinaco.

El huachicol hídrico compromete la salud pública, la seguridad alimentaria, la economía y la confianza en las instituciones; por eso debe entenderse también como un riesgo para la seguridad nacional.

No basta con realizar operativos. México necesita un registro nacional abierto de pozos, tomas y volúmenes extraídos; vigilancia efectiva de cuencas y redes; sanciones para quienes perforan, transportan, compran o permiten el agua ilegal, y un suministro continuo, seguro y suficiente que cierre este mercado.

Con el combustible, un delito tolerado terminó convertido en industria. Con el agua, el costo puede ser aún mayor: no se puede importar un acuífero ni recuperar un río de un día para otro.

Ningún estado se salva del huachicol hídrico, pero tampoco se está condenados a permitirlo. El agua debe ser un derecho garantizado, no una renta para quien tenga más fuerza, contactos o capacidad de delinquir.