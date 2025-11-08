Ningún funcionario de EE. UU. asistirá al G20

El presidente Donald Trump afirmó que ningún funcionario estadounidense asistirá a la próxima cumbre del G20 en Sudáfrica, país al que acusa, sin pruebas, de perseguir y asesinar a personas blancas.

En septiembre, había anunciado que el vicepresidente JD Vance asistiría a la cumbre del G20 en su lugar. El mandatario planea celebrar la cumbre de 2026 en su club de golf en Miami.

“Es una vergüenza que el G20 se celebre en Sudáfrica”, afirmó en su red Truth Social. “Ningún funcionario del gobierno estadounidense asistirá mientras continúen estas violaciones de Derechos Humanos”.

Petróleo de Rusia

El presidente de Estados Unidos abrió la puerta a que Hungría, país liderado por su estrecho aliado Viktor Orbán, siga comprando petróleo y gas de Rusia, a pesar de que ha exigido a los países europeos no hacerlo.

“Lo estamos analizando; a ellos les resulta difícil obtener petróleo y gas de otras zonas”, declaró Trump a la prensa.

Trump dijo que Hungría “es un gran país, pero no tiene mar, no tiene puertos y por lo tanto tiene un problema difícil” para adquirir combustible de otros lugares.

Empacadoras de carne

Donald Trump solicitó al Departamento de Justicia una investigación sobre las empresas procesadoras de carne, “en su mayoría de propiedad extranjera”, a las que acusó de manipular y elevar de forma “ilícita” los precios de la carne de res.

Trump aseguró que la investigación contra las empresas empacadoras debe ser por supuesta “colusión ilícita, fijación y manipulación de precios”.

Trump instó a las autoridades judiciales a tomar medidas de inmediato para proteger a los consumidores y garantizar que estas corporaciones “no obtengan beneficios criminales”.

En otro mensaje, el presidente estadounidense aseguró que, aunque los precios del ganado han bajado considerablemente, encuentra algo sospechoso en la subida del precio de la carne de vacuno: “Llegaremos al fondo del asunto muy pronto. Si hay criminalidad, las personas responsables pagarán un alto precio”, concluyó.

La industria cárnica de Estados Unidos está dominada por unas pocas grandes empresas, siendo Tyson Foods, Cargill, JBS USA, y National Beef las más importantes en el sector de la carne de vacuno.