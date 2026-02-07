Ningún partido puede ser paraguas para delinquir: CSP

Tras la detención del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que ni Morena ni otro partido político puede ser “paraguas” para delinquir o para corromperse.

“Además, este alcalde pues es de Morena, ningún partido político y menos Morena puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse, eso debe quedar muy claro en el país”, declaró Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de ayer viernes 6 de febrero en el 12.º Batallón de Infantería de la 21.ª Zona Militar.

También comentó que de manera personal recibió denuncias del actuar de Rivera Navarro, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Se recibieron muchísimas denuncias al gabinete de Seguridad del Gobierno de México, y obviamente a la Fiscalía General de la República; denuncias, muchas denuncias ciudadanas y a partir de ahí es que inician la investigación”, dijo la mandataria federal.

No hubo indicios delictivos del alcalde de Tequila en su candidatura

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, al momento de su postulación como candidato, no existían indicios ni carpetas de investigación que lo vincularan con actividades delictivas.

La mandataria fue cuestionada sobre si dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se detectaron alertas o señales previas respecto a Rivera Navarro antes de que llegara a ser candidato, a lo que respondió que el partido se basó en la información oficial proporcionada por las autoridades competentes.

Sheinbaum explicó que, en su momento, Morena solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías estatales información sobre todos los aspirantes a cargos de elección popular, incluidos diputados locales, federales, presidentes municipales y gobernadores, con el objetivo de conocer si existía alguna carpeta de investigación en su contra.

“La respuesta fue negativa en todos los casos. No había ninguna carpeta de investigación ni ningún indicio de que pudiera haber un vínculo con la delincuencia organizada”, afirmó la presidenta.

Rechaza señalamientos del NYT sobre colusión con el narco

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó los señalamientos publicados por The New York Times, en los que se afirma que su gobierno no enfrenta a los cárteles del narcotráfico por una presunta colusión política, y aseguró que se trata de un “artículo ficción”, sin pruebas que lo sustenten.

La mandataria federal afirmó que los resultados en materia de seguridad que hoy presenta el país no serían posibles si existiera algún tipo de “colusión” entre el gobierno y la delincuencia organizada.

Sheinbaum recordó que, a diferencia de esos señalamientos mediáticos, en el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sí existían pruebas que demostraron su vínculo con el crimen organizado, al tratarse del entonces máximo responsable de la seguridad nacional.

El país atiende casos de sarampión

Y ante el incremento de casos de sarampión en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que la principal estrategia para contener los casos es la vacunación en el país, en especial de niños y niñas.

“La próxima semana vamos a presentar todavía un programa más amplio de vacunación, pero está el programa de vacunación es la manera más clara porque hay vacuna para el sarampión y lo importante es que todas aquellas personas que no se vacunaron se puedan vacunar, y particularmente las niñas y los niños”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 6 de febrero en Michoacán, se le expuso a la mandataria que México acumula la mayor cantidad de casos de sarampión confirmados en América. A lo que respondió que se está atendiendo y la próxima semana presentará un programa amplio en este tema.

En 2025, al presupuesto del programa de vacunación del Gobierno Federal se le asignaron un total de cuatro mil 570 millones 900 mil pesos, sin embargo, solo se gastaron 980 millones 221 mil, lo que representa un subejercicio de tres mil 591 millones, de acuerdo con los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).