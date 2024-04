Camila Gómez Ortega era amiga de la hija de Ana Rosa Aguilar Díaz, la presunta responsable de su muerte, pero no solo eso: la quería y también a Ana Rosa, asegura su madre, Margarita Ortega.

“No era la primera vez que iba a jugar con la niña, incluso también fue a mi casa muchas veces. Mi niña la quería. Su único pecado de mi niña fue querer demasiado a esa niña, y a la mamá [Ana Rosa], porque hasta a la mamá la quería mucho. Confié en las personas equivocadas, porque me dieron una cara equivocada también a mí”, relata Margarita.

Esta es la versión que sostiene la familia de Camila:

A las 13:00 horas del miércoles, Camila llegó a la casa de Ana Rosa, lo hizo porque la invitaron a jugar en una alberca inflable. Entre la casa de Camila y Ana Rosa la separan unos 200 metros; una está en un callejón y la otra está en el callejón paralelo, en el barrio Florida, en Taxco.

A las 16:00 horas, Margarita habló por teléfono con Ana Rosa para avisarle que iba a ir por Camila. Ana Rosa le respondió que la niña no había ido a la casa.

“No es mi culpa, yo siempre he tenido cuidado a mi hija, y no es solo una, tengo tres; yo estuve al pendiente de ellas y la gente que me conoce, lo sabe”, asegura Margarita, para atajar la acusación que hizo el director de la Policía Municipal de Taxco, Doroteo Eugenio Vázquez.

La familia de Camila se alertó, comenzó a buscarla en el perímetro; casi al mismo tiempo, Margarita comenzó a recibir llamadas telefónicas de números desconocidos pidiendo 250 mil pesos por la liberación de su hija. Fue hasta que una vecina les dio los videos de las cámaras de vigilancia de su casa. Ahí se ve que Camila sí llegó a la casa de Ana Rosa, y en otros dos se ve cómo Ana Rosa y otro hombre, identificado como José Ricardo Amado Gaytán, bajaron del callejón Florida con un bote con ropa y una bolsa negra de plástico hasta la avenida Los Plateros, echan los bultos a la cajuela de un taxi y se van en él.

La familia intentó presentar la denuncia en la agencia del Ministerio Público de Taxco, pero no se la tomaron, por lo que tuvieron que ir a Iguala. Inició la operación de búsqueda de Camila y detuvieron a José Ricardo, quien manejó el taxi.

José Ricardo confesó el lugar donde fueron a dejar el cadáver de Camila. El pasado sábado, la Fiscalía informó que un juez lo vinculó a proceso por el delito de feminicidio.

César Gómez, hermano del padre de Camila, contó que la niña murió por asfixia por estrangulamiento. Explicó que de acuerdo con el informe pericial que les entregó la Fiscalía General del Estado (FGE), cuando identificaron el cadáver de Camila, alrededor de las 04:00 horas del jueves, la niña tenía unas 14 horas de haber sido asesinada.

“Ninguna niña merece eso; ninguna niña merece que le corten sus sueños; ninguna familia merece que la destruyan, como destruyeron a la mía. Mataron a mi niña, pero también mataron parte de mí; yo sé que mi vida nunca va a ser la misma”, lamenta la madre.

Se desata la violencia

Tras saberse del hallazgo del cadáver de Camila, familiares, amigos y vecinos de la niña realizaron un bloqueo en la avenida Los Plateros y cercaron la casa de Ana Rosa para evitar que se escapara. Desde el primer momento, Margarita exigió que el MP detuviera a Ana Rosa y a sus hijos.