Ninguna potencia nos va a decir cómo gobernar

En la conmemoración del 164 Aniversario de la Batalla de Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que ninguna potencia extranjera le dirá a las mexicanas y mexicanos cómo gobernar, por ello, destacó que quienes buscan el apoyo en el exterior, al no tener respaldo popular, están destinados a la derrota, ante esto, recordó que nada está por encima de la soberanía, la libertad, la independencia ni de los intereses del pueblo de México.

“Quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país están destinados a la derrota. A quienes reviven la Conquista como salvación, les decimos: están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto: están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades: están destinados a la derrota. A quienes odian: están destinados a la derrota moral. A quienes piensan que la presidenta se arrodilla: están destinados a la derrota. Así, recordando al gran Benito Juárez, tras el triunfo de la República sobre el Segundo Imperio Mexicano, dijo: ‘el triunfo de la reacción es moralmente imposible’”.

El pueblo de México no se equivoca

“A nuestros vecinos, a Estados Unidos, le decimos: recordemos el gran momento de relación entre Juárez y Lincoln. El reconocimiento de la República y el apoyo a Juárez es de las acciones más loables de nuestra histórica relación. Pero también, a cualquier gobierno extranjero, somos claros y contundentes: la historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional. Las y los mexicanos aprendimos bien la lección que nos dieron los liberales, los chinacos, los juaristas, los zacapoaxtlas, que resistieron la invasión en 1862: ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos. Somos libres, como los indígenas que partieron a las montañas durante la Conquista para conservar su derecho a organizarse como ellos decidieran. Somos un pueblo que ama su libertad, su independencia, su soberanía, y estamos dispuestos siempre a defenderla. La libertad y la independencia son justicia y soberanía”, resaltó desde el Monumento a Ignacio Zaragoza en Puebla.

Toma protesta a jóvenes del Servicio Militar Nacional

La jefa del Ejecutivo Federal tomó protesta a 31 mil soldados del Servicio Militar Nacional y a cerca de 800 mujeres voluntarias, a quienes llamó a no olvidar la lucha del 5 de mayo de 1862 como recordatorio de que la historia de México está marcada por la resistencia ante las invasiones extranjeras y las traiciones internas que desde el conservadurismo han apostado por someter al pueblo y a la patria.

En este sentido, recordó que el camino siempre está marcado por la honestidad, por el amor al pueblo, a la patria, a la independencia, a la libertad y a la soberanía. Como parte de la conmemoración del 164 Aniversario de la Batalla de Puebla, la presidenta colocó una ofrenda floral en el mausoleo del general Ignacio Zaragoza y presenció el desfile cívico-militar a cargo del general de brigada de Estado Mayor, Juan Ernesto Estrada González, comandante de la 25/a Zona Militar y de la Columna del desfile.

General Trevilla destaca soberanía en desfile del 5 de Mayo

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que la Batalla de Puebla fue punto de partida del nacionalismo, fortaleció la identidad y cohesión social con patriotismo para que en unidad se encaren los retos presentes y futuros, por ello expresó a los soldados del Servicio Militar Nacional que tomaron protesta que México necesita de jóvenes leales y honorables que defiendan su integridad, independencia y soberanía.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, señaló que la Batalla de Puebla es un recordatorio de que México es un país soberano y la defensa de la patria no es solo historia escrita en los libros, sino que se trata de una decisión en favor de la dignidad nacional. Ante esto, respaldó la posición de la presidenta de cooperar sin subordinación, ya que la patria no es colonia ni protectorado y no acepta intervenciones. Acompañaron a Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz; la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez; la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.