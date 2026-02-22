NL suma alianza con Houston rumbo al Mundial

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, encabezó un recorrido por el NRG Stadium en Houston, Texas, como parte de una gira de trabajo por Estados Unidos.

Durante el recorrido sostuvo un encuentro con David Brady, jefe de Gabinete del Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 26 en Houston, así como directivos del estadio, entre ellos Michael McCall.

El objetivo fue intercambiar experiencias, alinear estrategias y explorar oportunidades de colaboración en la planeación, organización y logística del Mundial de la FIFA 2026.

Durante el recorrido técnico, García Sepúlveda destacó la relevancia de la coordinación entre ciudades sede.

“Estamos en NRG Stadium. Aquí en Houston, acabamos de tener un tour por el estadio de los Texanos. Estamos muy contentos porque el ambiente aquí en Dallas, Houston, Monterrey va a estar bueno. 20 juegos vamos a tener entre las tres ciudades. Compartimos países del mismo grupo”, expresó García Sepúlveda.

El gobernador subrayó la conectividad estratégica entre Nuevo León y Texas, factor clave para el éxito del Mundial.

El NRG Stadium, fue inaugurado en 2002, es uno de los recintos más importantes de Norteamérica por su infraestructura moderna.

El intercambio técnico permitirá compartir mejores prácticas en logística, seguridad, operación y coordinación interinstitucional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.