No a la reelección ni al nepotismo: Sheinbaum

En el marco del 108 Aniversario de la Constitución de 1917, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará al Congreso de la Unión dos reformas constitucionales con las que se garantizará la no reelección y la prohibición expresa del nepotismo en cargos de elección popular.

“Hoy, 5 de febrero, no puedo dejar pasar la fecha, así que estoy enviando al Congreso de la Unión dos nuevas reformas constitucionales. La primera, en honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. ¡Sufragio efectivo, no reelección! La segunda: la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular, es decir, no al nepotismo. Nuestra lucha por la democracia y contra cualquier forma de corrupción son un asunto de principios”, aseveró.

Recordó que, tras la Revolución Mexicana, México fue el primer país en tener una Constitución que reconocía los derechos individuales y sociales como la educación pública, universal, científica, laica y gratuita; la propiedad originaria de la nación sobre las tierras, aguas y recursos naturales, así como los derechos laborales como la jornada de ocho horas, el salario mínimo, el derecho de huelga y la seguridad social.

Aseguró que la Carta Magna perdió su visión social y nacionalista a partir de 1982 con el inicio del periodo neoliberal, que a través de cerca de 500 reformas se privatizaron los bienes públicos y recursos naturales; se subordinó el desarrollo del país a intereses externos y se desmanteló gran parte del Estado de bienestar; situación que cambió en el 2018 con la llegada de la Cuarta Transformación y del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en 2024 envío una serie de iniciativas que recuperaron el sentido social de la Constitución de 1917, las cuales fueron respaldadas por el pueblo mexicano con la elección de la primera presidenta de la República.

Destacó que México es un país libre, soberano e independiente, por lo que siempre buscará colaboración sin subordinación ni sometimiento

GN en frontera no debilitará seguridad en resto del país

En otro tema, la mandataria mexicana rechazó que con despliegue de 10 mil elementos de Fuerzas Federales a la frontera con Estados Unidos se vaya a debilitar la seguridad en el resto del país.

Detalló que una parte de estos elementos ya estaban en el norte y el resto provienen de entidades donde ha habido una disminución en los índices delictivos.

“La implementación de los 10 mil miembros del Ejército hacia la frontera norte, ¿No dejará débil la seguridad de nuestros estados?”, se le preguntó en conferencia de prensa en Querétaro.

“No, no. No, de ninguna manera. Una parte de los elementos ya estaba en el norte del país y otra parte viene de los estados en donde ha habido disminución en los índices delictivos, y el plan que se hizo no pone en riesgo evidentemente la seguridad en el resto del territorio”, dijo.

Se eligieron buenos perfiles

Así también, se refirió a el proceso de insaculación que se realizó el domingo pasado, y afirmó que el Comité del Poder Ejecutivo para la elección judicial “seleccionó muy buenos perfiles”.

La mandataria federal informó que no ha podido hablar por la carga de trabajo con el presidente del Comité, el ministro en retiro, Arturo Zaldívar, sobre el proceso en el que se eligieron, mediante tómbola, a los candidatos del Ejecutivo para la elección judicial, que se realizará el 1º de junio.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que invitará a quienes integran el comité a una próxima conferencia mañanera para que detallen cómo fue el proceso y para aplaudirles por el trabajo que hicieron, porque, afirmó, fue “de primera”.

Confía que la pausa en aranceles sea permanente

Por otra parte, confió en que llegará a un buen acuerdo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y que la amenaza de imposición de aranceles a productos mexicanos quede “pausado permanentemente”.

En conferencia de prensa matutina desde Querétaro, la jefa mandataria federal llamó a no especular sobre lo que pasará dentro de un mes, plazo en que acordó con el presidente Donald Trump en el tema arancelario.