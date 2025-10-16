No a los golpes de estado dados por la CIA: Maduro

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó a rechazar un posible golpe de estado de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), justo después de que el New York Times señalara que Donald Trump autorizó misiones encubiertas en Venezuela como parte del despliegue en el Caribe.

“No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30 mil desaparecidos por la CIA en los golpes de estado contra Argentina (...) ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia”, dijo Maduro en un acto este miércoles sin referirse a la información difundida por el diario.

El mandatario anunció que este jueves se pondrá en marcha el plan “Independencia 200” en los estados de Táchira, Apure y Amazonas, fronterizos con Colombia, para la “defensa integral” del país, en un contexto marcado por el despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe.

En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el gobernante adelantó que se activarán las llamadas Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) en “parte de la frontera con la hermana Colombia”, en el marco del plan defensivo.

“Estamos ganando la paz, zona por zona, territorio por territorio, estado por estado, ¿y quién gana la paz? La gana la sociedad entera, la sociedad unida, el pueblo unido en perfecta unión nacional. Vamos avanzando porque Venezuela hoy se transforma en un ejemplo (...) de dignidad, de valentía, de pueblo pacífico, decente, trabajador”, expresó.