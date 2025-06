No aceptan reforma a ley en materia de desaparición

Cientos de colectivos, buscadoras y activistas rechazaron la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal a la Ley General en Materia de Personas Desaparecidas, pues no atiende la crisis en materia de desaparición de personas y tiene como objetivo “imponer un sistema de vigilancia masiva”, que no sirve para la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Respecto a lo anterior, alertaron que puede ser peligroso para la seguridad de todas las personas en México. Y argumentaron que esta no partió de una consulta amplia y pública, por lo que señalaron que es una iniciativa que no responde a la grave problemática que sufren como familiares de personas no localizadas.

De no hacerlo, advirtieron, concretaría el proceso de simulación, el cual tendrá como resultado más impunidad y alargar la tortura que viven las familias. En un comunicado, recordaron que la Ley General en Materia de Desaparición de Personas nació como producto de la apertura de las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, se dio sin prisas, con responsabilidad, profesionalismo, trabajo técnico y empatía a su dolor.