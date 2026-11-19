El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tabasco, Diego De la O Cetina, afirmó que su partido no irá en alianza con Morena en los seis distritos electorales federales, por lo tanto, no apoyarán a Andrés “Andy” Manuel López Beltrán, quien aspira a ser candidato a la diputación federal por Morena.

Entrevista, De la O aclaró que tanto en la elección local como federal va a ir solos y no en alianzas con Morena y el Partido del Trabajo (PT).

“En lo federal participaremos de la misma manera. Vamos a participar solos, ya lo habíamos también nosotros mencionado. Para nosotros no es algo novedoso, para nosotros, al contrario, nos llena de orgullo, nos llena por supuesto de júbilo, porque tenemos no solamente suficientes cuadros y liderazgos, sino tenemos para ganar”, señaló le político.

Será una elección distinta

Y agregó: “Nosotros sabemos que vamos una elección distinta. Lo mencionábamos también en el Comité Nacional y hacíamos la reflexión de que hemos abonado con votos a la transformación, que vamos a continuar por supuesto gran esfuerzo que ha encabezado la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, pero con nuestra propia ruta, con nuestros propios cuadros, con nuestros propios liderazgos”.

En tanto que el comisionado nacional del PVEM, Evaristo Hernández Cruz, aseguró que el gobernador Javier May Rodríguez no permitirá que el hijo de López Obrador lleve mano en la designación de candidatos a alcaldes y diputaciones locales, sobre todo en Centro, donde Daniel Casasús amigo de “Andy” López aspira a ser candidato.

“Hay que esperar en a quien deciden en Morena que realmente la competencia va a ser con ellos y este bueno, aquí peleamos con ellos, pero todavía no se deciden”, concluyó.