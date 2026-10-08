No basta con contar turistas

El Mundial dejó a México una vitrina al alcance de pocos países. El mundo vio estadios llenos, ciudades funcionando y una industria turística capaz de recibir a millones de visitantes con hospitalidad y profesionalismo. Ahora viene la parte difícil: convertir esa visibilidad en más viajeros, mayor derrama económica y nueva inversión.

Primero se necesita leer bien los datos. Entre enero y julio llegaron a México 28.9 millones de turistas internacionales, 4.5 % más que el año pasado.

Pero los que llegaron por avión disminuyeron 4.6 % y su gasto cayó 2.6 %. No es un dato menor: ese turismo genera prácticamente 80 % de las divisas turísticas del país. Es el viajero que se queda más noches, llena hoteles y restaurantes, y cuyo gasto llega a comunidades enteras.

Por eso no basta con preguntar cuántos turistas llegan. Se tiene que preguntar qué turismo está creciendo, cuál está disminuyendo y cuánto valor deja en México.

Las causas de la caída se acumulan: menor conectividad aérea, costos más altos, un peso aún fuerte, la percepción de inseguridad, las alertas de viaje y el sargazo en el Caribe. Los empresarios siguen invirtiendo, promoviendo destinos y sosteniendo empleos, pero hay factores que nadie puede resolver solo.

Ahí la política pública marca la diferencia, como ha señalado el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) desde su silla en el Consejo Coordinador Empresarial.

Un sector que representa 8.9 % de la economía necesita decisiones que cuiden su competitividad. El Paquete Económico 2027 propone elevar 35.8 % el Derecho de No Residente (DNR).

Justo cuando el turismo aéreo se retrae, un incremento de esta magnitud merece un análisis cuidadoso de su impacto en la competitividad y la demanda.

El 28 de septiembre se compartió este diagnóstico con la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, no para contraponer cifras, sino para complementar la fotografía.

Hubo disposición: la secretaría destacó 140 nuevas rutas aéreas y ofreció apoyar una campaña de promoción con el CNET. Se activó un Comité de Mercadotecnia con Sectur y un War Room para los temas prioritarios.

Y el Consejo impulsó la llegada de ITB Americas, que por primera vez se celebrará en el continente, del 10 al 12 de noviembre en Guadalajara, con todo el apoyo de la Secretaría.

La otra mitad de la respuesta está en América del Norte. El turismo merece un lugar prioritario en la agenda del T-MEC. El CNET se incorporó al Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) y trabaja en memorandos de entendimiento con la U.S. Travel Association y la Tourism Industry Association of Canada para fortalecer el intercambio de información y mejores prácticas en turismo.

Las señales aún están a tiempo de atenderse. El objetivo que compartes empresarios con el gobierno es que México reciba más turistas, pero sobre todo que el turismo genere más valor para las comunidades que viven de él.