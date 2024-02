El excanciller Jorge Castañeda advirtió que no es suficiente que el presidente Andrés Manuel López Obrador diga que es honesto para creerle que no recibió dinero del narcotráfico en su campaña electoral de 2006 y en otros episodios de su trayectoria política.

En entrevista con El Universal, Castañeda señala que funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en México le aseguraron que el plantón de Paseo de la Reforma que encabezó López Obrador tras su derrota en los comicios de 2006 fue financiado por el narco.

Además, el excanciller sostiene que la DEA no ha cancelado la investigación sobre el financiamiento de la campaña de 2006.

“Funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en México desde 2009 me afirmaron a mí que sabían que el narco había financiado el plantón de Reforma de 2006 y que la investigación de la DEA no ha concluido”, apuntó.

Para Jorge Castañeda hay razones para dudar de la honestidad del presidente López Obrador, porque “el tema central es muy fácil. ¿Recibió dinero del narco en 2006 sí o no? No me basta a mí ni a nadie con una afirmación genérica de que es honesto, porque si nos vamos al pensamiento de la izquierda de la Revolución Mexicana (que AMLO representa), hasta el día de hoy, (…) siempre el fin justifica los medios”.

El exsecretario de Relaciones Exteriores subrayó que para transformar al país, de acuerdo con los criterios de la izquierda de la Revolución Mexicana, “lo importante es llegar al poder y si para llegar al poder se necesita recibir dinero del narco, pues ni modo, se está haciendo por una buena causa, y en su cabeza López Obrador seguiría siendo honesto, si lo hiciera”.