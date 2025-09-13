No buscarán la pena de muerte para “Z-40” y “Z-42”

La Fiscalía estadounidense afirmó que no buscará la pena de muerte para los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, “Z-40” y “Z-42”, fundadores y exlíderes del cártel de “Los Zetas”.

Sophia Juárez, jefa en funciones de la sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia, informó al juez Trevor McFadden de la decisión.

Miguel Angel Treviño Morales “Z40”, Omar Treviño Morales “Z-42”, Servando Gómez Martínez “La Tuta” y Juan Carlos Félix Gastelum “Chavo Félix” fueron entregados a autoridades estadounidenses.

Lo hermanos Treviño Morales enfrentan cargos por tráfico de cocaína y marihuana, además de crimen organizado, posesión de armas de fuego, lavado de dinero en la Corte de Distrito de Columbia. Su siguiente audiencia es para el 14 de octubre.

Miguel Ángel Treviño Morales y Omar Treviño Morales son los fundadores del sanguinario cártel mexicano conocido como “Los Zetas”.