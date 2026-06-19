No caeré en provocaciones: Sheinbaum a Trump

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la calificó como “una mujer asustada” y afirmó que el gobierno mexicano “ha perdido el control del país” frente al crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió que no caerá en confrontaciones y aseguró que el mandatario estadounidense está mal informado sobre la realidad de México.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria sostuvo que el Gobierno Federal mantiene una estrategia permanente para combatir la delincuencia y construir la paz, al tiempo que reiteró la defensa de la soberanía nacional.

“Yo he dicho que el presidente Trump tiene su manera de comunicar, no hay que engancharse en cada declaración. Pero el pueblo de México sabe que estamos trabajando, que es lo que a mí me importa. El pueblo de México sabe que todos los días entregamos mente, corazón, alma, todo por el pueblo de México”, afirmó.

Sheinbaum consideró que las declaraciones del mandatario estadounidense obedecen a una percepción equivocada sobre las instituciones mexicanas y recordó que personalmente le ha expresado que el Estado mexicano mantiene plenamente sus capacidades.

“(Trump) no está bien informado. Se lo he dicho personalmente. El Estado mexicano existe”, señaló.

Alianza con PT y PVEM

En otro tema, la presidenta evitó pronunciarse sobre una eventual alianza entre el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con miras a las elecciones de 2027, al señalar que se trata de una decisión que corresponde exclusivamente a Morena y a sus órganos internos.

La mandataria sostuvo que no interviene en los asuntos partidistas y que las determinaciones sobre alianzas electorales deben ser tomadas por la dirigencia morenista.

“Mi opinión personal me la guardo y le corresponde a Morena decidirlo, no me corresponde. Aunque no lo crean, no nos metemos en los asuntos de Morena”, expresó.

Simplificación de trámites

Así también, destacó que el Programa de Simplificación de Trámites de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) —que presenta un avance del 60 por ciento— tiene por objetivo facilitar la vida de las personas y evitar la corrupción, a través de la tecnología, ya que se han eliminado mil 711 trámites con la simplificación de 3 mil 497 y la meta es terminar el 2026 con 4 mil 500 trámites intervenidos.

FGR debe atender quejas

Y ante las declaraciones de Epigmenio Mendieta, abogado en México de Fernando Farías Laguna —acusado de encabezar una red de huachicol fiscal— de no respetar el proceso y de presentar omisiones en el caso de su cliente; la presidenta indicó que puede asistir a la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar sus quejas.

“El abogado puede ir a la Fiscalía General de la República. Las fuerzas armadas tienen sus protocolos y qué bueno que los tengan: Defensa, Marina tienen sus protocolos, tienen sus propios fiscales, militares, naval y en esos protocolos atienden a las personas. Estas personas (hermanos Farías) tienen orden de aprehensión de un juez y carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República. Entonces, ¿quién debe atender a los abogados? La Fiscalía”, expresó.

La mandataria rechazó que la detención de Fernando Farías se logró por denuncias anónimas, sino por el decomiso de 10 millones de litros de diésel con el aseguramiento del buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico el año pasado.