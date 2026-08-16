No dejar que el drama político afecte la relación

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, destacó la llegada de la temporada de las mariposas monarca y sostuvo que se trata de “un buen recordatorio” de la relación “duradera y simbólica” entre México y el país vecino.

Por medio de su cuenta de X, el subsecretario estadounidense hizo un llamado a que el “estallido de drama político” no distraiga a ambas naciones de la cooperación que mantienen en temas de seguridad, migración y comercio.

“No debemos permitir que el ocasional estallido de drama político nos distraiga de este punto fundamental”, escribió en redes sociales luego de que el pasado 13 de agosto Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, anunció el retiro de su visa acusando que fue por instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, y del mismo Christopher Landau, quienes hasta el momento no se pronunciaron directamente sobre el caso.

En la misma publicación, el funcionario estadounidense recordó que durante su mandato como embajador de Estados Unidos en México tuvo “la bendición” de visitar los bosques donde, afirma, “los ancestros de esta mariposa pasaban el invierno”.

Reconoció colaboración

Asimismo reconoció la colaboración que mantienen ambos países con los actuales gobernantes Donald Trump en EU y con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en México.

“Ambos países prosperan cuando cooperamos en un espíritu de respeto mutuo en temas críticos como la seguridad, la migración y el comercio. No debemos permitir que el ocasional estallido de drama político nos distraiga de este punto fundamental”, finalizó su mensaje.

El viernes en redes sociales y sin mencionar a Andy López, Christopher Landau subió un mensaje diciendo “¿estás disfrutando del show? Rellena tus palomitas. Amarás la siguiente parte”, al responder a un usuario en X con una imagen de él.

El hijo del expresidente López Obrador calificó el retiro de su visa como “politiquera y propagandística”, así como afirmó que no existe ninguna razón que justifique la cancelación.