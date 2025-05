No descarta Arturo Ávila fuego amigo en su contra

El diputado morenista, Arturo Ávila, calificó como “ataques” las investigaciones realizadas por Mexicanos contra la Corrupción sobre la casa que compró en la zona residencial más costosa en California, Estados Unidos, por 4.8 millones de dólares y la venta de vehículos militares al gobierno de El Salvador.

Y dejó abierta la posibilidad de que se trate de estrategias impulsadas por sus correligionarios, para socavar su aspiración a contender por la candidatura a la gubernatura de Aguascalientes.

“No he sido ajeno nunca este tipo de ataques. No se puede descartar (fuego amigo) porque ya lo he vivido antes, y he vivido también episodios donde, efectivamente, a veces los compañeros del propio movimiento tienden a aventar este tipo de situaciones, con otro tipo de vehículos, ¿no? Porque a veces sucede que no lo hacen ni ellos, se lo dan a los de al lado, para que ellos lo revienten. Pero ojalá no sea el caso, pero, bueno, no hay casualidades en política; una semana antes el doctor hablaba de esta posibilidad, y una semana después, pues ya llegó la consecuencia”, dijo en conferencia de prensa.