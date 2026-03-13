No descarta Monreal castigo del CEN guinda a diputadas

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que por parte del grupo parlamentario no habrá sanción ni llamados de atención a las tres diputadas de su bancada que votaron en contra de la reforma electoral, pero no descartó que la dirigencia nacional pueda interponer sanciones.

Entrevistado al interior de la Cámara de Diputados, calificó de “lamentable” que las diputadas Giselle Arellano Ávila, Alejandra Chedraui Peralta, y Santy Montemayor, hayan votado en contra del proyecto, y que Olga Sánchez Cordero se haya ausentado para no votar, a pesar de que estuvo presente en la sesión.

El líder guinda aseguró que pese a la determinación que tome el partido, esas diputadas serán juzgadas por la militancia morenista.

“Nuestra militancia es dura, nuestra militancia es exigente, nuestra militancia exige congruencia y consecuencia; nuestra militancia se ha formado en territorio y exige que todo mundo respete los principios y respete los ideales de nuestro movimiento”, concluyó.

Plan B también es constitucional

Además, confirmó que el denominado Plan B de reforma electoral, anunciado ayer jueves por la presidenta Claudia Sheinbaum, es constitucional.

“El plan B es constitucional, no estamos hablando de leyes secundarias en este momento”, expuso.

El líder guinda consideró que la nueva iniciativa presidencial, que será enviada la próxima semana, “es un gesto de generosidad para con los aliados”, por lo que les pidió apoyar el proyecto, aunque reconoció que “es previsible” que PT y PVEM puedan rechazarla.

“No quiero pensar en eso, pero es previsible (que PT y PVEM puedan rechazar la Morena). Creo que no deberían por parte del PT y del Verde rechazar esta oferta que la presidenta hace de manera generosa y amplia, para que a través de una reforma que no es la que ella quería, pueda reconstituirse y sanar cualquier malentendido y volver a tener la fuerza política y legislativa que el país necesita”, declaró.

Preven reducir salarios y establecer topes

Ricardo Monreal informó que el contenido de la iniciativa prevé reducir salarios en los congresos locales y regidurías municipales, establecer topes de representación en regidurías, revocación de mandato, disminución de recursos para empleados electorales en la Federación y en los estados, “y probablemente llegue también el tema de la elección judicial postergada, es decir, que pueda moverse al 2028”.