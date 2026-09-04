No descartan más detenciones por Ayotzinapa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no descartó que haya más detenciones en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014.

Detalló que la Fiscalía General de la República (FGR) es la que determinará si es necesario detener a más personas involucradas en el caso.

Cabe recordar que el pasado 6 de agosto, la FGR detuvo al exgobernador Ángel Aguirre Rivero por su presunta implicación en la desaparición de los estudiantes normalistas.

“Si es necesario, la fiscalía así lo determina, pues habrá más detenciones”, dijo la presidenta.

Detalló que antes del 26 de septiembre, día en el que se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, se prevé que la FGR y la Secretaría de Gobernación (Segob) den un informe conjunto sobre el caso.

Lealtad a México debe ser absoluta

La presidenta afirmó que su iniciativa de reforma constitucional para prohibir que los candidatos a presidente de la República y gobernador tengan doble nacionalidad, no quita derechos políticos.

Explicó que quienes tengan doble nacionalidad y quieran participar en la elección para ocupar el cargo de titular del Ejecutivo federal o estatal, solo tiene que renunciar a su nacionalidad extranjera.

“Hay quien dice que con esa iniciativa se quitan derechos políticos; no, se puede participar si se tiene doble nacionalidad, solamente que hay que renunciar a la otra, y solamente ser mexicano”, manifestó.

La mandataria dijo que para ocupar el cargo de presidente de la República o gobernador de un estado, la lealtad a México debe ser absoluta.

“Cuando se tiene doble nacionalidad se jura lealtad a un país y a otro. Puedes tener triple nacionalidad, incluso, entonces juras lealtad como persona a los tres países, está muy bien, y un mexicano, una mexicana puede tener dos, tres, cuatro nacionalidades, no hay ningún problema en eso, el problema es si quiere ser presidente de la república, ¿a quién le juras lealtad, a un país o a dos?”, expresó.

No tiene testamento político

Claudia Sheinbaum aseguró que todavía no tiene preparado un testamento político, aunque afirmó que su pensamiento y sus principios son conocidos, por lo que consideró que el verdadero legado de una persona se encuentra en la reputación que construye y en la percepción que dejan sus acciones entre sus familiares y la sociedad.

Durante su conferencia matutina fue cuestionada sobre si ya cuenta con un testamento político, luego de que su antecesor Andrés Manuel López Obrador estableciera en el suyo su rechazo a que se levantaran estatuas, monumentos o se nombraran calles, escuelas u hospitales en su honor.

“Testamento político, no, no tengo preparado. Pienso que ya saben mi pensamiento”, respondió Sheinbaum.

La presidenta explicó que sí cuenta con un testamento convencional y señaló que, en su caso, ha optado por heredar algunos de sus bienes a sus hijos en vida.

Al referirse al legado político que una persona puede dejar, Sheinbaum sostuvo que, más allá de bienes materiales o monumentos, lo que permanece es la opinión que las personas construyen sobre quien ejerció un cargo público.

Trabajo de Segob, ejemplar

Sheinbaum Pardo destacó que el trabajo de la Secretaría de Gobernación es ejemplar, cuida la gobernabilidad y ayuda a la implementación del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad con el cual se han brindado 8.5 millones de trámites y servicios a 4.9 millones de mexicanas y mexicanos.

“Es un trabajo permanente que ayuda muchísimo al país (...) Es un trabajo muy importante e indispensable para el país que realiza Rosa Icela de una manera ejemplar con su equipo”, puntualizó en la conferencia Las mañaneras del pueblo.

Destacó que como parte del trabajo de la Secretaría de Gobernación se encuentra la atención a 19 comunidades con el Plan Maestro de la Montaña Alta y Baja de Guerrero, que se implementa desde el 12 de mayo y que ha permitido la coordinación con todas las dependencias del Gobierno de México para el retorno de familias desplazadas.

Heroico Colegio Militar sirve al pueblo

La presidenta de México encabezó la ceremonia conmemorativa por el 50 aniversario del Heroico Colegio Militar, sede Tlalpan, institución que es parte del patrimonio histórico del país y que forma a mujeres y a hombres que están dispuestos a servir al pueblo, así como a defender la independencia y la soberanía nacional.

“La patria es primero. Ese principio pertenece a todas y todos los mexicanos que hemos entendido que hay momentos en los que el interés de la nación debe estar por encima de cualquier interés particular. Es también, y sobre todo, el espíritu que ha acompañado al Colegio Militar a través de sus distintas generaciones y que hoy continúa vivo en sus cadetes”.

Durante la ceremonia, develó una placa alusiva al 50 aniversario del Heroico Colegio Militar plantel Tlalpan.

Lamenta asesinato de tecladista de Camilo Séptimo

Claudia Sheinbaum calificó como una situación “muy triste y lamentable” el asesinato de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, quien fue localizado sin vida junto con su esposa, su hija y otra mujer dentro de un domicilio en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

“En efecto, una situación muy triste, lamentable. Ya hay detenidos y se conocen las causas de una disputa que tenía la familia con otra familia”, declaró.