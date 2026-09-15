No descartan otras líneas en asesinato de alumna española

En el corazón del Instituto de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), docentes, directivos y alumnos exigieron justicia y llamaron a las autoridades correspondientes a esclarecer el caso de su compañera Claudia Tacoronte Aguilera, proveniente de la Universidad de Granada, en un intercambio con la universidad morelense.

Claudia fue asesinada la noche del sábado pasado afuera de la Casa de Cultura de Cuautla, situado al oriente del estado, por un sujeto que, presuntamente, intentó asaltarla. Testigos del crimen identificaron a un hombre con sudadera color blanca y una mochila negra, como el autor material de crimen perpetrado con arma blanca.

Las primeras investigaciones refieren que la joven estudiante corrió hacia el interior de la Casa de Cultura, a donde llegó para buscar refugio, pero debido a la gravedad de sus heridas murió ahí mismo.

Feminicidios en la UAEM

Este mediodía, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el director del Instituto de Ciencias de la Educación, Rodrigo Velázquez Ángel, lamentó los hechos y circunstancias “por las que atraviesa una compañera más de la universidad”, dijo en alusión a los cinco crímenes violentos cometidos en contra de estudiantes universitarias en el último año.

En paralelo, la gobernadora Margarita González Saravia sostuvo una reunión con personal del consulado de España y el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, en Palacio de Gobierno. Ha trascendido que el cuerpo de Claudia sigue en el Servicio Médico Forense, donde fue llevado para realizar el protocolo sobre investigaciones de feminicidios en la UAEM.

Velázquez Ángel precisó que Claudia llegó a la universidad estatal el 17 de agosto pasado por intercambio con la Universidad de Granda España. “La compañera Claudia, que por sus particularidades quería ampliar su visión, y su formación en América Latina”, comentó.

Línea de investigación

Antes de ingresar a la reunión con el cónsul de España en México, Marco Rodríguez Cantero, y la gobernadora Margarita, el fiscal Blumer Escobar afirmó que no descartan ninguna línea de investigación.

“Ustedes seguramente han escuchado desde el día domingo, incluso de manera internacional lo han manejado, un posible robo; no descartamos tampoco otra cuestión u otro móvil que pudiera presentase porque también había indicios, información de otra situación, por lo tanto, una vez que tengamos ya la información respectiva les daremos información”, apuntó.

El fiscal también afirmó que el cónsul de España en México manifestó el pesar que tiene el gobierno español y desde luego la comunidad universitaria de Granada por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera.

Confían en esclarecimiento

Por lo anterior, el cónsul general de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, confió en el esclarecimiento del reciente asesinato de la estudiante de intercambio, Claudia Tacoronte Aguilera, en Cuautla, Morelos.

El cónsul sostuvo un encuentro con la gobernadora Margarita González Saravia, quien le compartió “avances significativos” de la investigación en curso.

“Seguiremos trabajando de forma estrecha y coordinada con la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades del Gobierno de México hasta hacer justicia para Claudia”, dijo la mandataria estatal por Morena.

Rinden homenaje a estudiante

En el Instituto de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), docentes y alumnos armaron un altar con fotos, flores y velas y exigieron justicia y llamaron a las autoridades correspondientes a esclarecer el asesinato de Claudia Tacoronte, la estudiante española.

En España, la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, tras conocer el asesinato en un presunto feminicidio, donde la joven estudiaba el cuarto curso de Educación Infantil, se realizó un minuto de silencio en su memoria.