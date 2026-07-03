No descartan que EUA renueve en automático TMEC

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE), aseguró que es una opción y “puede ocurrir en cualquier momento”, que el gobierno de Estados Unidos se pronuncie por renovar automáticamente el T-MEC por 16 años y no en revisiones anuales, como anunció ayer el gobierno de Donald Trump.

En conferencia de prensa presidencial, el secretario señaló que el objetivo de las revisiones anuales es resolver diferencias y preocupaciones que existan para llegar a acuerdos.

¿Esperarían que esta renovación por 16 años se pueda lograr una vez que concluya el actual gobierno de Estados Unidos?, se le preguntó.

“Está previsto en el Tratado que durante los próximos años que tendremos una revisión cada año, está previsto que en cualquier momento en el que ya se hayan resuelto las preocupación de las partes, puedas decir ‘bueno, pues las extendemos otros 16 años’. De hecho, es el objetivo de estas revisiones, es decir, cuando hay una diferencia se hace una revisión anual como, digamos, para incentivar a que se llegue a un acuerdo. Ese es el camino que se ha tomado para resolver las preocupaciones que nos han planteado.

“En cualquier momento podría suceder. Es difícil decirte una fecha o en qué momento puede ocurrir, pero eso siempre va estar como una opción y como algo que podemos hacer los tres países”, dijo.

No se abordaron temas de seguridad

Marcelo Ebrard Casaubón descartó que en las negociaciones y mesas de trabajo con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick y el embajador Jamieson Greer, representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), se abordaron temas de seguridad para determinar si se mantenía o no el TMEC.

“No ha sido tema, tenemos una mesa o un espacio de negociación, conversación con Estados Unidos, USTR, y en su momento Comercio, porque tienen diferentes atributos. Comercio determina la 232, USTR, embajador Green, todo lo que tiene que ver con el Tratado son sus facultades. Y no he tenido hasta ahora ninguna propuesta, iniciativa de ellos en sentidos de mezclar los temas. ¿Por qué? Pues porque son temas distintos, entonces hasta ahora no ha sido así”, indicó.

Se mantiene hasta 2036

Durante la conferencia matutina de este jueves 2 de julio, el secretario de Economía recordó que el TMEC se mantiene hasta 2036, previo a esa fecha podría renovarse 16 años más. Sin embargo, Estados Unidos manifestó su preocupación ante la pérdida de trabajos manufactureros, por lo que México implementará medidas al respecto.

“La vigencia del Tratado está estipulada hasta 2036 y ahora vamos a tener reunión de revisión anual y en cualquier momento previo al 2036, podemos extenderlo de común acuerdo otros 16 años, así está previsto. Entonces, mi pronóstico sería, pues se va a renovar en los próximos años por otros 16 años”.

Ebrard Casaubón precisó que si Estados Unidos o Canadá quisieran salir del TMEC antes de la fecha acordada podrían hacerlo siempre y cuando lo comuniquen seis meses antes y sin necesidad de que ocurra en las revisiones anuales.

Ha presentado modificaciones

Por otro lado, el funcionario mencionó que Estados Unidos ha presentado modificaciones en distintos ámbitos, incluidos el comercial y la imposición de aranceles a otros países, por lo que destacó que aun en estas condiciones, se mantiene el Tratado Comercial con México hasta 2036 y con revisiones anuales.

“Cualquiera de esos países que ahorita está viendo que México tiene un Tratado vigente hasta 2036 con revisión anual, o sea predecible, en vez de la situación de absoluta incertidumbre en la que están ahorita, pues evidentemente quisiera estar en otro lugar”.