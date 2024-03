“No es la guerra de FCH lo que yo propongo”

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, rechazó que su propuesta en materia de seguridad represente volver a la guerra contra el narco que implementó el expresidente Felipe Calderón, tal y como lo afirmó la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, explicó que su proyecto plantea fortalecer la seguridad local, algo que aseguró, “no es la guerra de Calderón, lo que yo estoy proponiendo es fortalecer las policías municipales, ¿Por qué no lo hizo este gobierno? ¿Por qué no hicieron alguna propuesta similar a la que estoy haciendo, que en lugar de gastar en la refinería de Dos Bocas invertir en policías municipales, en la seguridad social de los policías, en una Guardia Nacional que investigara y que realmente detuviera delincuentes?”, declaró.

Desde su casa de campaña en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, insistió en que su propuesta es inteligente, y si bien no busca una guerra, tampoco permitirá los abrazos a criminales.

“Yo no voy por la guerra de Calderón, ni abrazos a los delincuentes de AMLO, yo voy por una propuesta inteligente, seria, que va a prever recursos para gobiernos estatales... la candidata lo que quiere es seguirle dando abrazos a la mamá del Chapo, y yo quiero paz”, expuso.

La candidata reiteró su estrategia en materia de seguridad, que contempla desmilitarizar al país, sacar a soldados y marinos de tareas civiles, crear una Universidad Nacional para la Seguridad, duplicar la seguridad en estados y municipios con alto riesgo, devolver el fortasec y Fortamun, y duplicar el número de juzgadores locales y federales.

El proyecto también contempla invertir en laboratorios forenses y de identificación de cuerpos, homologar códigos penales, construir una prisión de máxima seguridad, e implementar “el mejor sistema de protección a periodistas de todo el mundo”.

“El objetivo es regresarle la paz y la tranquilidad a México. Y el lema es `de la seguridad me encargo yo´, no le voy a echar la culpa a Calderón, no le voy a echar la culpa a Peña Nieto, y cuando sea Presidenta no le voy a echar la culpa a Andrés Manuel López Obrador, pero eso sí, se acabaron los abrazos a delincuentes”, declaró.

Xóchitl genera debate en TikTok

Por otra parte, Xóchitl Gálvez Ruiz, presentó algunas de sus propuestas para los jóvenes de México, entre las que destacan: bonos educativos para que puedan asistir a escuelas privadas y garantizar la salud mental de este sector a través de terapias psicológicas.

El domingo por la tarde, la candidata Xóchitl Gálvez publicó un video en su cuenta de TikTok en el que se le ve reunida con jóvenes mientras les explicaba sus propuestas. “Hay varias (propuestas) para ustedes, quiero darles un bono educativo para que puedan ir a una escuela privada y tengan para pagar su colegiatura, esa es una propuesta para los jóvenes”.

Esto generó un debate en los comentarios de dicho video, ya que algunos usuarios señalan que está denigrando las escuelas públicas y prefiere no invertir en estas; mientras que otros opinaron que es una buena propuesta para quienes prefieran estudiar en el sector privado.

Al finalizar el video, se observan a varios jóvenes expresar sus inquietudes y peticiones a la candidata.