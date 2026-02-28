No es ocurrencia eliminación del PREP aclara CSP

Luego de que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, advirtiera que la eventual desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), como parte de la reforma electoral, representaría un reto inmediato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la propuesta no es producto de una “ocurrencia”, sino que está bien trabajada y analizada.

Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de febrero desde Mazatlán, Sinaloa, la mandataria explicó que, si el cómputo distrital inicia desde el primer momento de la jornada electoral, se podría contar con resultados oficiales en menor tiempo, lo que modificaría la necesidad del PREP como mecanismo preliminar.

“Pues no estamos de acuerdo. Si el cómputo distrital comienza a hacerse desde el primer momento, se tendrá un resultado oficial más pronto. Es distinto”, señaló.

Sheinbaum subrayó que la iniciativa forma parte de un planteamiento integral que fue nutrido a partir de foros y opiniones recogidas en distintos puntos del país.

Insistió en que la reforma busca fortalecer la certeza y eficiencia del sistema electoral.

“No son grandes cambios”

Ademas, reiteró que la población exigía la eliminación de los legisladores plurinominales, por lo que su compromiso fue cambiar la manera en que se eligen y reducir el costo de las elecciones en México: “no son grandes cambios”, dijo.

Mencionó que partidos de oposición acusaban que la reforma electoral eliminaría la representación de las minorías, lo cual negó la mandataria. Afirmó que de ser aprobada, los aspirantes al Senado y la Cámara de Diputados tendrán que buscar el voto popular en las calles.

No descarta cambio de fecha para elección del PJ en 2028

Y en el marco de la reforma electoral, la mandataria mencionó que “es una probabilidad” el cambio de fecha de la elección del Poder Judicial para 2028.

“Lo estamos revisando. Es una probabilidad de cambiar la elección del Poder Judicial al 28, que lo enviemos como propuesta, a definición del Congreso. Estamos evaluando también los costos, porque finalmente estamos buscando disminuir los costos al pueblo”, dijo.

“Entonces hacerlo en otro año, también implicaría sus costos entonces, estamos evaluando qué significaría. Y también la cantidad de boletas que tendría la ciudadanía en un año”, dijo Sheinbaum Pardo.

Recordó que ya no se elegiría a ministros de la Corte y al Tribunal de Justicia.

“Lo estamos evaluando y también el tema de la revocación”, dijo.

Sinaloa

En otro tema, Sheinbaum Pardo destacó que la Estrategia de Seguridad, sobre todo en sus ejes de Atención a las causas y Coordinación, así como la cero impunidad, redujeron en 50 por ciento los homicidios dolosos, de junio 2025 a enero 2026, al pasar de 6.90 a 3.42 el promedio diario de víctimas de este delito.

“Es la estrategia que estamos siguiendo, tiene dos brazos esenciales, uno es la Atención a las causas, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ningún joven de Sinaloa ni del país tenga que acercarse a un grupo delictivo, sea por necesidad económica, sea por alguna amenaza o sea porque piensan que es una opción de vida, de identidad, cuando en realidad es una opción de muerte, no es una opción de vida. Entonces ¿qué tenemos que hacer ahí? Atender a los jóvenes”.