No es prioritario para el Congreso tema de migración

La protección de migrantes que cruzan por México, pero incluso de los mexicanos que en 2025 fueron deportados de Estados Unidos, no es un tema prioritario ni para el Senado de la República ni para la Cámara de Diputados, ya que en lo que va de la LXVI Legislatura se han presentado, al menos, 15 iniciativas de reformas para su protección y atención, de las cuales 14 están en la “congeladora” legislativa.

Además, durante lo que va de la actual Legislatura se han presentado 15 acuerdos para exhortar a diversas secretarías, al Instituto Nacional de Migración (INM), a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e incluso a la propia Cámara de Diputados atender con programas de protección a los migrantes. De esas propuestas, solo tres fueron aprobadas.

Buscan protección a migrantes

Las reformas y exhortos a varias dependencias buscan garantizar la protección de los migrantes en estaciones del INM, creación de la visitaduría general de la CNDH para atender a migrantes y un Registro Nacional de Migrantes Detenidos, protección de menores en tránsito, naturalización de niñas y niños migrantes, así como elevar presupuestos para su atención.

De acuerdo al estudio “Migrantes, propuestas legislativas desde el Congreso” del Instituto Belisario Domínguez del Senado, se advierte que a pesar del endurecimiento de acciones en materia de migración, como son las redadas en el gobierno de Donald Trump, que ha deportó más de 200 mil latinoamericanos y de ellos 145 mil mexicanos, no se han aprobado pronunciamientos desde el Poder Legislativo.