No es una reforma descafeinada: Monreal

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el denominado Plan B de la reforma electoral no es una iniciativa “descafeinada”.

Reconoció que la reforma que fue rechazada era un proyecto más robusto, pero recordó que sus aliados no estuvieron de acuerdo, y señaló que en política “tenemos que separar lo deseable de lo posible”.

“No está descafeinada; reconozco que la primera propuesta y el denominado plan A, era mucho más profundo, sin duda, tenía contenidos más profundos como el de la inteligencia artificial, el de los topes en los tiempos oficiales, los sistemas de integración de cámaras, pero en política tenemos que separar lo deseable de lo posible y esto es lo que fue posible con los aliados”, señaló.

Monreal dijo que el contenido del plan A “es una exigencia ciudadana”, por lo que no descartó que en 2027 se envíe una reforma en el mismo sentido.

“La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no va a dejar de proponerla; es un año el que tiene que transcurrir para poder volver a presentar una reforma de esta naturaleza”, explicó.