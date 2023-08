No es viable alianza de Morena y MC: Adán Augusto

Desde el Parque Fundidora, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el aspirante a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, consideró que no hay escenario de viabilidad para un pacto entre los partidos Morena y Movimiento Ciudadano rumbo al 2024.

El también aspirante a la candidatura presidencial por Morena expuso que es una pregunta que se le tendría que hacer al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, así como al presidente del Consejo Político del partido, Alfonso Durazo.

Al ser cuestionado acerca de las declaraciones de Marcelo Ebrard, quien reveló el martes el contenido de una de las supuestas preguntas que vendrían en la encuesta final del proceso interno de la alianza Morena, PT-Verde, el ex secretario de Gobernación dijo que no hay un acuerdo de confidencialidad porque aún no se definen las mismas.

Por otra parte, desde el majestuoso Parque Nacional Sierra de Órganos, enclavado en la parte alta de este municipio, Adán Augusto López Hernández afirmó que “México es ya un país distinto”, porque la disminución de la pobreza es resultado de la implementación de los Programas Sociales por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El delegado nacional de Morena adujo que la política social instrumentada por el gobierno del presidente López Obrador comenzó ya a dar resultados palpables y ahora son reconocidos por organismos como el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), encargado de medir la pobreza en México, que generalmente no se caracterizan por resaltar las cosas positivas que va generando en el país la Cuarta Transformación.

El político tabasqueño enfatizó que “hoy hay un gobierno comprometido con las causas sociales y por ello creó los Programas Sociales que atienden a millones de mexicanos, adultos mayores, jóvenes, campesinos, niños, madres solteras y discapacitados, entre otros segmentos de la sociedad”.