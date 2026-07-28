No está autorizada la educación militarizada: SEP

Ante el caso de la joven Dafne Zapata, quien murió en una academia militarizada, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, aseguró que en México no está autorizada la educación de este tipo. En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de 27 de julio en Palacio Nacional, Delgado comentó que corresponde revisar a los estados.

“No está autorizada por la ley ningún tipo de educación tipo militarizada. Ni la Secretaría de Educación ni la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades”, comentó.

Recordó que el viernes pasado se envió un comunicado a todas las autoridades estatales, “que son las responsables de dar autorizaciones para la operación de escuelas”.

“No está, en ningún momento, autorizado este tipo de educación militarizada que así les llaman ellos. Además, en la ley también protege a los niños de cualquier tipo de maltrato. Y por el contrario, la Nueva Escuela Mexicana está basada en un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva”, mencionó.

Intentan tener contacto con familia

Mario Delgado mencionó que la SEP ha estado en contacto con la autoridad educativa de Tamaulipas, donde sucedieron los hechos; además que se intentó tener contacto con la madre de Dafne, pero aún no ha habido respuesta por recomendación de los abogados.

¿Van a prohibir este tipo de escuelas?, se le preguntó.

“Es que no estén prohibidas, es que no están permitidas”, respondió al llamar a todo el sistema educativo a que se haga una supervisión. Dijo que en Tamaulipas se detectaron otros cinco planteles que ofrecen está educación “y de inmediato se van a revisar sus permisos”.

¿Se van a revisar en todo el país?, se le insistió al secretario de Educación.

“Sí, una revisión en todo el país para verificar que no haya este tipo de escuelas que ofrezcan, aparentemente, este tipo de modalidad”, contestó.

Depresión y ansiedad en jóvenes

Más adelante, con la asistencia de especialistas, este lunes se analizó en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la “tecnoadicción” en infancias y adolescencias.

El titular de la SEP indicó que es muy importante analizar el tema de las redes y el impacto que tienen en los estudiantes, “más allá de las escuelas”.

Ante el debate nacional para regular el uso de redes sociales, expertos alertaron que el uso abusivo de dispositivos móviles antes de los 14 años puede generar adicciones, depresión y ansiedad, por lo que llamaron a acompañarlos a nivel familiar y escolar.

Al respecto, la presidenta hizo un llamado a padres y madres de familia a tener esta información, “nosotros estamos consolidando esta información de tal manera que esté disponible para madres y padres de familia y que entre todas y todos tomemos una serie de decisiones para proteger a niñas, niños y adolescentes”.