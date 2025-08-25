No fue convocado PAN a participar en reforma electoral

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, desmintió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que hay invitación a los partidos de oposición para que participen en la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral.

“No hay ninguna convocatoria, ni invitación formal por parte del oficialismo, ni de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hacia los partidos de la oposición, en particular al PAN, a participar en la discusión de la reforma electoral”, aseguró.

El dirigente panista lamentó que el oficialismo no voltea a ver a los demás, no escucha a la oposición, ignora a la ciudadanía, a los expertos en la materia y solo busca imponer una reforma conforme a sus intereses; que lejos de beneficiar al sistema democrático, debilita el poder ciudadano de elegir libremente a sus representantes y gobernantes.

“El oficialismo no voltea a ver a los demás, así se entiende la 4T; no escucha, ni entre ellos mismos”, denunció.

Supuesta línea

Jorge Romero expresó sus condolencias a los grupos parlamentarios de Morena en ambas cámaras, porque desde el Poder Ejecutivo federal les dictan línea sobre qué temas y cómo deben legislar.

“Es patético. Nuestras condolencias a los grupos parlamentarios de Morena que están pintados; se supone que siendo otro poder constitucional, en su cara les dicen que una reforma electoral va a surgir de una Comisión Ejecutiva”, señaló.

El líder blanquiazul reconoció que sí es necesaria una reforma electoral, pero advirtió que el problema es el enfoque y el contenido de cómo ve la 4T la reforma, mediante la cual buscan apoderarse del INE y las autoridades electorales para poner fin a la democracia en el país y perpetuarse en el poder.

Romero Herrera afirmó que en el PAN están dispuestos a participar en la elaboración de una reforma electoral real.

Advirtió que conducir una transformación electoral desde el Ejecutivo como lo propone el oficialismo, sin diálogo ni contrapesos, es un intento de regresión autoritaria.