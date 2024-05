No ha recibido notificación del INE

Desde Atlacomulco, municipio considerado cuna y bastión del priismo en el Estado de México, la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, arropada por miles de simpatizantes del tricolor, aseguró que aún no ha recibido la notificación del Instituto Nacional Electoral (INE) que le prohíbe llamar “narcopartido” a Morena.

Luego de ser recibida con un ritual mazahua y antes de recibir el bastón de mando de ese grupo indígena, la candidata presidencial afirmó en su mensaje de cierre regional de campaña que “ya huele a triunfo” y arremetió contra Morena, partido que dijo, es una amenaza para la democracia.

“Ya me prohibieron decirle narcopartido, hoy me prohibieron, pero como todavía no me notifican, ya no le voy a decir narcopartido al narcopartido, pero no hay duda de que Morena está aliado con los delincuentes, por eso los delincuentes se pasean por todo el país”, señaló.

Gálvez Ruiz llamó a la ciudadanía a salir a votar el próximo 2 de junio para lograr una victoria contundente que aleje la posibilidad de que Morena y su candidata, Claudia Sheinbaum aleguen fraude.

“Ya dijo la señora Sheinbaum que si no gana no va a reconocer los resultados, ya están hablando de fraude, por eso tenemos que ir a votar, todos, en mayoría, tenemos que salir a votar y ganar contundentemente. Vamos a ganar, no tengan la menor duda, vamos a ganar porque nosotros no queremos poner en riesgo la democracia”, advirtió.

Xóchitl Gálvez se refirió nuevamente al asesinato del niño Emiliano, en Paraíso, Tabasco, y lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador acuse a sus adversarios de utilizar esa tragedia para afectarlo, cuando debería reconocer su responsabilidad.

“Señor presidente: usted se refirió en la mañana a una servidora y yo le voy a decir una cosa. Por supuesto que es su responsabilidad proteger la vida de los niños y de los jóvenes. La muerte de Emiliano en Tabasco es una irresponsabilidad de su gobierno. Su gobierno dejó crecer la delincuencia y usted dice que usamos esta tragedia para afectar su imagen”, reprochó.