No habrá entrevista con Salinas Pliego: AMLO

Desde “la mañanera” de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la invitación que le hizo el empresario Ricardo Salinas Pliego para entrevistarlo. En este marco, destacó que el diálogo no se puede dar mientras el Poder Judicial no resuelva el caso del millonario adeudo del dueño de TV Azteca en impuestos.

“Esperemos a que el Poder Judicial resuelva, luego hablamos”, subrayó López Obrador a preguntas sobre el tema de un reportero de la televisora.

“Decirle a Ricardo que yo no puedo [dejar] que me entreviste, porque hay un asunto en el Poder Judicial que tiene que ver con los impuestos, y es mejor que pase eso y luego hablamos”.

En ese sentido, agregó que aunque se tenía “el corazón caliente, se debe mantener la cabeza fría”.

“No hay que exaltarse, tranquilos todos. Si este asunto ya está en el Poder Judicial, esperemos que resuelva y luego hablamos”, insistió el mandatario.

Añadió que “no hay duda” que él y Salinas Pliego piensan muy distinto, aunque acotó que eso no significa que sean enemigos.

“Yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios. Entonces, lo mejor es esperar, además hay elecciones, ya pasando las elecciones y ya cuando resuelvan, espero que haya justicia pronta y expedita, en un sentido o en otro, y luego hablamos”.

El mandatario también rechazó que vaya a dar alguna entrevista con cadenas o medios nacionales, como lo hizo ya con dos internacionales.Diego Sinhue Rodríguez “gobierna, pero no manda”Tras el asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena para la alcaldía de Celaya, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que el gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, “gobierna, pero no manda” en la entidad.

López Obrador aseguró que hay “un grupo” que manda Guanajuato, con más poder que el gobernador.

“Hay una relación muy rara, un contubernio, como que hay un grupo que manda y tiene más poder que el propio gobernador”, dijo.

“¿Es un grupo criminal?”, se le preguntó.

“No sé, pero el gobernador gobierna, pero no manda, para decirlo claro… lamentable. Y es una buena persona, pero ya no podemos callar. No podemos callar porque no podemos ser tapadera de nadie, máxime cuando está de por medio la vida de las personas”, respondió López Obrador.