No habrá impunidad por muerte de maestra

La taxista y maestra Irma Hernández Cruz, cuyo cuerpo fue localizado tras ser privada de la libertad por un grupo armado, en el municipio de Álamo Temapache, de Veracruz, falleció de un infarto a consecuencia de los actos de violencia a los que fue sometida.

Así lo informó la gobernadora del estado, Rocío Nahle, en entrevista con medios locales, en la que aseguró que el crimen no quedará impune pues su gobierno no mantiene ningún pacto con algún grupo criminal.

“Nosotros no tenemos pacto con nadie. Nosotros no estamos en contubernio con nadie, de ningún tipo. Y vamos todos. Este caso de la maestra, la Fiscalía le está dando seguimiento (...) aquí no hay pacto, aquí no hay con nadie. El pacto que tenemos es con el pueblo y es la atención, para eso nos tienen aquí”, aseveró Nahle.

La extitular de la Secretaría de Energía (Sener) detalló que los peritos forenses le confirmaron ayer viernes a la Fiscalía local que, a raíz de la violencia a la que los criminales la sometieron -como en el video donde aparece arrodillada, sometida por 12 hombres armados- Hernández Cruz murió.

Adelantó que, derivado de los operativos en la zona, aún no hay personas detenidas.

Senadores de oposición condenaron el asesinato de la Irma Hernández Cruz, maestra jubilada de 62 años que trabajaba como taxista en Veracruz y que fue secuestrada por negarse a pagar derecho de piso a un grupo delictivo identificado como Fuerzas Especiales del Cártel Mafia Veracruzana.