No habrá válvula de escape para Cuba: Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió a Cuba que no habrá “válvula de escape” a la presión de Washington por cambios radicales en la isla y que no podrá ganar tiempo al esperar el fin del segundo mandato de Donald Trump porque no encontrará un nuevo “patrocinador” tras perder a Venezuela.

“Lo que intentamos enseñarles es que no hay válvulas de escape. Cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar librarse del cerco, simplemente lo bloqueamos”, dijo Rubio a Axios en referencia a las recientes reformas del gobierno cubano para incentivar el crecimiento del sector privado.

El primer jefe de la diplomacia estadounidense de origen cubano insistió que el gobierno castrista de La Habana ya no “puede esperar a que pase el tiempo” y EUA ceda en las medidas que impulsa para forzar reformas económicas y políticas en el país caribeño.

“Sin duda, esta situación no va a desaparecer en los próximos dos años y medio” que le quedan a Trump en el poder, afirmó Rubio.