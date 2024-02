No habrá violencia electoral: Obrador

“No vemos nosotros que se desate la violencia política-electoral”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego que Citibanamex advirtió una alta probabilidad de que el crimen organizado intervenga en las elecciones presidenciales de este año, ante el escenario de violencia que se vive en el país.

“No vemos nosotros que se desate la violencia política-electoral, va a seguir la misma tendencia a que disminuyan los delitos, sobre todo los homicidios; tenemos 20 % menos de homicidios y seguimos trabajando, no hay ningún problema”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera del miércoles en Palacio Nacional.

“Acerca del narco, ya no está Calderón ni García Luna, qué más puedo decir”, dijo el presidente al acusar una asociación delictuosa y un narcoestado en gobiernos pasados.

“No existe esa asociación delictuosa, está bien pintada la raya”, agregó.

Aseguró que no establece relaciones de complicidad con nadie y acusó que sus opositores están queriendo que se enrarezca el ambiente político. “No hay nada que temer”, expresó.

No todos los estados se incorporarán al IMSS-Bienestar

En otro tema, Andrés Manuel López Obrador reconoció que no todos los estados se incorporarán al sistema federal de salud IMSS-Bienestar.

“Hay 23 estados en el sistema. No creo que se logre que estén todos”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Explicó que “hay dos cosas, o no están todos porque unos dicen ‘somos muy buenos para garantizar que no falten los medicamentos y que funcione muy bien el sistema de salud, además no nos gusta eso de que sea gratuito, por eso no entramos en el sistema federal’; o lo otro es que no quieren dejar de comprarle las medicinas a los políticos corruptos, tienen convenios, medicamentos y equipos”, añadió.

El 70 % de armas vienen de EE. UU.

El presidente informó que el 70 % de las armas que se utilizan en México para cometer delitos entraron de contrabando procedentes de Estados Unidos, y destacó que en cinco años de gobierno las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional han decomisado más de 50 mil armas.

Señaló que el 50 % de las armas proceden de Texas, estado gobernado por Greg Abbott, quien ha impulsado medidas antimigrantes.