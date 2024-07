No hace falta que renuncie ministra Piña: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró su rechazo a cualquier tipo de negociación para hacer una reforma “descafeinada” al Poder Judicial.

“Qué descafeinada ni qué nada”, declaró el mandatario federal en su conferencia de prensa en Palacio Nacional al ser consultado sobre la reunión sostenida ayer a puerta cerrada por los integrantes de la SCJN en la que hubo reproches a Piña por su falta de interlocución con otros Poderes en el contexto de la discusión de la iniciativa de reforma al Poder Judicial enviada por López Obrador al Congreso.

-¿Si la ministra presidenta renuncia, se podría negociar una reforma suavizada?-, se le preguntó al presidente.

“-No, no, no. Eso es del tiempo de la corrupción y del autoritarismo, no debe de haber ese tiempo de negociaciones”, rechazó y afirmó que la reforma y su discusión no son “una concertación, como era la costumbre en los tiempos de Salinas. No, no, que sea de conformidad con la Constitución y la ley”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hace falta que renuncie la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, pues no eso no va a “descafeinar” la reforma al Poder Judicial.

“No hace falta que renuncie nadie, es nada más que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes, 2 de julio, en Palacio Nacional.

El mandatario aseguró que va bien el debate de la reforma al Poder Judicial y no es una cosa en contra de la ministra Piña: “Ella llega ahí, desde luego tiene procedimientos que uno no puede aceptar o compartir, pero no sólo es ella, es una crisis del poder judicial y cómo se enfrenta una crisis, cómo se enfrenta una decadencia, con una reforma, una transformación, no parchando”.

En el tema de salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este martes que el sistema de salud pública que dejará cuando termine su sexenio no será como Dinamarca, sino va ser mejor.

En el informe quincenal del gabinete de salud presentado en la conferencia mañanera de este martes, 2 de julio, en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que ya se tiene el abasto de medicinas al 100 por ciento, los médicos y especialistas necesarios.

Y al ser cuestionado sobre el posible impacto de Beryl, López Obrador informó que se trabaja en lo preventivo y se valora que de entrar, podría ser por Chetumal, por lo que se tiene que cuidar debido a que “es frágil ante este tipo de fenómenos, toda esa zona que es baja”.

Indicó que el gobierno está pendiente: “Ahora no hay ninguna certeza de que va a llegar con fuerza y que va a entrar por Chetumal o por ningún pueblo, todavía no hay eso, y se espera que sea hasta el jueves, o viernes en la madrugada”.